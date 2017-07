Hund Blacki hütet vier kleine Bambis

Der 58- jährige Jäger und Landwirt Alois Gerner aus Maria Schmolln erzählt, dass er es schon immer für selbstverständlich hielt, in Not geratene Rehkitze in seine Obhut zu nehmen und wieder gesund zu pflegen.

Blacki als Pfleger

Nach deren Genesung entlässt der Jäger seine Schützlinge wieder in die freie Wildbahn. Sein gut erzogener Hund Blacki unterstützt sein Herrchen dabei wo er nur kann und hütet die kleinen Patienten, als wären sie sein eigener Nachwuchs.

Ausnahmezustand am Hof

Derzeit herrscht ein Ausnahmezustand, denn am Bauernhof des ehemaligen Landwirts leben vier kleine Rehkitze. Das Kleinste wurde zuletzt mit schweren Kopfverletzungen - der Jäger vermutet einen Hundebiss - von einem Bauern aus Maria Schmolln an Gerner und Blacki weitergegeben.

Die Einwohner des überschaubaren Orts wissen natürlich schon, dass der 58- jährige und sein Hund eine gute Anlaufstelle für solche Notfälle sind und es den Tieren bei ihnen wirklich an nichts fehlt. Von den vier Rehkitzen hat sich das eine oder andere schon wieder großteils erholt und nutzt bereits den angrenzenden Wald als Auslauf. Spätestens abends kehren die Tiere wieder zurück zum Hof.

Zurück in Natur

Der Landwirt ist sich auch sicher, dass sie ihren Weg bald wieder ganze alleine gehen werden können.

Marlene Augdoppler, Kronen- Zeitung