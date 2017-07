Hobbygärtner werden von Bettelbanden umzingelt

Über 30 illegale Bettlerlager wurden im Vorjahr in Linz geräumt. Heuer waren es schon 14 mit 146 Personen. Erst am Dienstag wurden in der Aigengutstraße nahe Hauptbahnhof fünf Zelte "gestürmt", darin lebten auch drei Kleinkinder. Nun müssen städtischer Erhebungsdienst und Polizei wieder ausrücken: Beim Chemie- Kreisverkehr geht’s rund.