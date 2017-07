Heiße Bachelorette "versext" Linz

Derzeit buhlen in der RTL- Kuppelshow Bachelorette noch 14 männliche Teilnehmer um die Gunst von Jessica Paszka. Noch ist völlig offen, wer das Herz der bildhübschen Deutschen am Ende der TV- Sendung erobern wird.

1,66 Meter- Lady liebt heiße Auftritte

Schöne Aussichten garantiert die 27- Jährige auch für heimische Männer. Ist doch die Beauty am 5. August beim von der "Krone" präsentierten Weißen Fest im Linzer Palais Kaufmännischer Verein zu Gast - schon vorab orderte sie einen Stylisten. In puncto Outfit benötigte die ehemalige Büroangestellte keine Hilfe - sie macht auch überhaupt kein Geheimnis daraus, dass sie heiße Auftritt liebt. Man(n) darf also gespannt sein, wie und in welchen Fummel die Bachelorette Jessica Paszka Linz "vesexen" wird.

Die rassige Jessica Paszka wird sicher auch beim Weißen Fest in Linz nicht mit ihren Reizen geizen. Foto: RTL/Arya Shirazi





2014 abgeblitzt

Übrigens: TV- Auftritte hatte Paszka bereits vor der Bachelorette. So war die 1,66 Meter- Lady Teilnehmerin beim Bachelor - blitzte aber in der vierten Staffel (2014) der Show am Ende bei Christian Tews ab. Ticketinfos unter www. weissesfest- linz.at

Andi Schwantner, Kronen Zeitung