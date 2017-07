Hausmannskost aus Italien statt Pizza

"Slow Food" steht auf der Kochschürze von Gerhard Hinterleitner. Der Spruch ist in seinem kleinen aber feinen Restaurant am Linzer OK- Platz Programm! Mit dem "Bigoli" hat sich der erfahrene Koch mit Lebensgefährtin Ursula Scherb einen Herzenswunsch erfüllt: "Auf vielen Reisen durch Veneto und Friaul habe ich die typische Hausmannskost in den ländlichen Trattorien kennengelernt. Speisen abseits der bekannten italienischen Küche faszinieren mich!"

Über zehn Sorten Nudeln werden im Bigoli hausgemacht. Foto: Markus Wenzel





Von Fisch über Pasta bis zu Eselfleisch

Dass keine Pizza im Linzer "Bigoli" serviert wird, stand schnell fest. Dafür sind auf der täglich neu erstellten kleinen Speisekarte Fisch und Krustentiere, aber auch einmal Eselfleisch und Innereien zu finden. Mehrmals pro Jahr wird im Süden eingekauft, sonst liefern ausgesuchte Winzer und Feinkosthändler ihre Ware. "Fischmarkt- Händler überraschen uns mit Fotos vom Fang des Tages aus dem Mittelmeer und wir entscheiden, ob wir etwas damit anfangen können", schmunzelt Hinterleitner.

Montag bis Samstag (von 12 Uhr bis 14 Uhr und 18 Uhr bis 21 Uhr) hat das Bigoli in Linz geöffnet. Foto: Markus Wenzel





"Mikrowelle brauch wir keine"

Geschätzt wird das "Bigoli" von Gästen nicht nur für das Mittags- "Menu Fisso" samt Getränk und Kaffee um 12,50 Euro, sondern vor allem auch für die Bio- Nudeln: Die werden vom Team täglich hausgemacht! Die Ragouts schmoren stundenlang am Herd - denn "Mikrowelle brauchen wir keine". Aufgetischt wird in dem Lokal mit Gastgarten von Montag bis Samstag, 12 bis 14 und 18 bis 21 Uhr - dazwischen wird geknetet, geschnipselt und gekocht! Und am 14. Juli gibt’s unter freiem Himmel live Gute- Laune- Musik aus Napoli!

Lisa Prearo, Kronen Zeitung