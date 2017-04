Großes Bibbern beim Saisonstart

"Weine nicht, wenn der Regen fällt, es gibt einen, der zu dir hält" - dieser uralte Schlager dürfte beim Beginn der Freibadsaison am kommenden Wochenende so manchem Bademeister durch den Kopf gehen: Denn angesichts der Herbsttemperaturen kommen vor allem Stammgäste, um sich ihre Lieblingsspinde zu sichern, weiß Gerd Erlinger, Bademeister in Altheim: "Wir öffnen am 1. Mai um 9 Uhr die neue Badesaison. Wenn es so frisch ist, kommen aber nur die Leute, die sich eine Saisonkarte kaufen wollen und die Schwimmer, die trainieren wollen. Familien siehts du jetzt keine."

Dabei hat die Innviertler Gemeinde ein besonderes Plus, verrät Erlinger: "Wir haben eine Tiefenbohrung wie in Geinberg, bei uns ist das Wasser in den beiden Becken 28 Grad warm."

Schon am Samstag eröffnet die Linz AG die Saison, deshalb gelten ab dem Wochenende auch die Sommeröffnungszeiten. "Wir haben täglich von 9 bis 20 Uhr offen", sagt der Linzer Bäderchef Thomas Lettner.

Wer gerne schwimmt und kein "Warmduscher" ist, kann übrigens, wie gehabt, von 3. Mai bis 5. Juli an bestimmten Tagen im Schörgenhubbad und im Parkbad jeweils von 7 bis 9 Uhr beim beliebten "Schwimmen am Morgen" mitmachen. Als "Zuckerl" können am Sonntag, 14. Mai, alle Mütter zum halben Preis in einer der Linzer Badeoasen entspannen. Am Vatertag, dem 11. Juni, müssen auch die Papas nur die Hälfte bezahlen. Spätestens bis dahin sollte man auch ohne Neopren- Anzug baden können.