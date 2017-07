"Größtes Spiel seit 1946!"

Die Leit ruf’n an und frog’n, ob des a Schmäh is’?" Grinst Alfred Kienesberger und meint: SV Ebensee - Manchester United. Denn auch wenn beim Siebentligisten heute nur die U18 des 20- fachen englischen Meisters und dreimaligen Champions- League- Siegers antritt - für Ebensee ist es das größte Spiel seit...?



Letzter Hit liegt 71 Jahre zurück

"1946! Da hatten wir gegen Gmunden 3000 Zuseher", erzählt der Ebensee- Obmann, der seinen Kickern pro Remis 15 und pro Sieg 30 € zahlt. ManU war dagegen im Vorjahr mit einem Umsatz von 689 Millionen Euro internationaler Finanzkrösus, kann das derzeitige Nachwuchs- Camp mit 47 Spielern und 30 Betreuern im Austrian Sports Resort BSFZ Obertraun aus der Hosentasche zahlen. Unter den Talenten ist auch Angel Gomes, der heuer mit 16 Jahren und 253 Tagen der jüngste United- Profi seit 1953 war, der in der Premier League zum Einsatz gekommen ist.



"Englischer Rasen" auf der ESV- Sportanlage

Ebensees "Star" dagegen ist heute der Platz. "Klein, aber fein", sagt Kienesberger. Betont auch, "dass unser Rasenteppich den englischen Ansprüchen gerecht wird!" Ein auf 28 mm gestutztes Grün sowie stilles Mineralwasser und Obst in der Kabine sind auch die einzigen Wünsche der Gäste! "Die Einnahmen bleiben uns", sagt Kienesberger. Kann er auch brauchen. Schließlich hat sein Klub keinen Hauptsponsor!

Georg Leblhuber, Kronen Zeitung