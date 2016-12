Goldmünzen- Räuber ist schon wieder frei!

Auf einer Internetplattform hatte der 18- jährige Libanese aus Linz das Angebot entdeckt: Ein 50- Jähriger pries dort seine Platinmünzen für 2400 Euro zum Verkauf an. Er tat dann so, als wolle er die Geldstücke kaufen, und vereinbarte per E- Mail mit dem Linzer ein Treffen in dessen Wohnung im Stadtteil Pichling. Beim Verkaufsgespräch kam dem 50- Jährigen sein Interessent gleich verdächtig vor, er wollte das Treffen abbrechen - da schlug der junge Libanese ihm gegen den Arm und schnappte sich mit der anderen Hand die beiden wertvollen Münzen. Er rannte davon, der Beraubte lief ihm noch nach, stürzte aber im Stiegenhaus und musste aufgeben. Eine der beiden Münzen war dem Langfinger heruntergefallen, sie lag vor der Haustür.

Täter wollte Beute in Bank umtauschen

Mit der verbleibenden Platinmünze tauchte er dann am Donnerstagnachmittag in der Raiffeisenlandesbank in Linz auf - gemeinsam mit einem Komplizen (16) aus Russland. Sie wollten die Münze verkaufen - wie der ursprüngliche Verkäufer schöpfte aber auch der Bankbeamte Verdacht und alarmierte die Polizei. Die Beamten umstellten die Bank und nahmen beide Jugendliche fest. Der Ältere gestand die Tat und beide wurden kurz darauf mit einer Anzeige freigelassen