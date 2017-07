Ganz Ulrichsberg trauert um 16- jährigen Jakob

Jakob!Ganz Ulrichsberg trägt Trauer! Der Tod des 16- jährigen Jakob Z. erschüttert die Mühlviertler Gemeinde. Der Lehrling war - wie berichtet - am Heimweg von einem Zeltfest bei einem Anwesen in Peilstein zwischen den Kälberställen kopfüber in einen Spalt gestürzt. Sein Leichnam wurde erst nach Stunden gefunden.