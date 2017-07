Flitterwochen in Bestzeit vor Rennen in Österreich

Seit Jahren kommentiert Ernst Hausleitner (48) für den ORF die Formel- 1-Rennen. Über sein Privatleben schweigt der sonst berufsbedingt so eloquente Linzer allerdings. Aber man heiratet doch (meistens) nur einmal im Leben.

Ja-Wort samt Kuss! Ernst Hausleitner heiratete seine Nina im engsten Kres. Foto: Peter Baier



Ja nach sechs Jahren

Nach sechs Jahren Beziehung mit Antrag vergangene Weihnachten nahm Ernst Hausleitner, dessen journalistische Laufbahn einst in der Sport- Redaktion der "OÖ- Krone" begann, in Salzburgs Schloss Mirabell seine Nina (33) zur Frau. Im kleinsten Rahmen - unter den Gästen war etwa TV- Kollegin und Ex- Ski- Weltmeisterin Alexandra Meissnitzer - fand die Zeremonie vergangenen Freitag statt. Geflittert wurde auch - in Bestzeit in Venedig, denn diesen Sonntag legt er einen Boxenstopp beim Grand Prix von Österreich ein.

Alexandera Meissnitzer war unter den Festgästen bei der Hochzeit von Ernst und Nina Hausleitner. Foto: Peter Baier

Norman Schenz, Kronen Zeitung