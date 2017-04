Firmenchef half zwei Einbrecher zu fangen

"Es ist ein gutes Gefühl, dass die Täter erwischt worden sind", sagt Elvedin Kusur, der in der Hauptstraße 6 in Linz- Urfahr die Firma L.F.D.P betreibt. Nach zwei Einbrüchen vor rund einem Monat hatte er eine Alarmanlage installiert, die ihn via Handy benachrichtigt.

"Das passierte um 1.30 Uhr, ich hab’ die Polizei angerufen und bin zur Firma hinüber", so Kusur. Binnen Minuten waren die Beamten vor Ort und umstellten das Gebäude. Die Einbrecher versteckten sich darin: "Einer wollte aus dem 5. Stock springen, hat es sich dann aber doch überlegt."

Beide Täter konnten gestellt werden. Kusur: "Sie hatten das Diebsgut schon zum Abtransport bereitgelegt." Geschätzter Sachschaden: 30.000 Euro.

Jürgen Pachner, Kronen Zeitung