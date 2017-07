Finanzen der Stadt werden nun "Chefsache"

"Du bist in den letzten vier Jahren nicht nur der Architekt der neuen Finanzpolitik gewesen, sondern auch einer meiner engsten Mitarbeiter. Mir wäre es lieber gewesen, du hättest diesen Schritt nicht gesetzt", seufzte Bürgermeister Klaus Luger in Richtung des sich im September verabschiedenden Christian Forsterleitner. Der (erneut) erklärte, dass "die Linz Holding nun auf Schiene ist, und damit ist ein großes Arbeitspaket abgeschlossen." Deshalb ist nun ein guter Zeitpunkt, abzutreten, so der 40- Jährige: "Ich habe immer gesagt: Ich sehe mich nicht als Politiker, sondern als sozialen Betriebswirt."

Karten werden neu gemischt

Ab 21. September, wenn Forsterleitner im Gemeinderat endgültig zurücktritt, übernimmt der Stadtchef selbst das Finanzressort, so viel steht nun fest. "Das passt, ich bin ja auch Vorsitzender der Linz Holding." Auf den freiwerdenden Posten in der Stadtregierung rückt, wie berichtet, Karin Hörzing nach, im Stadtsenat Regina Fechter- Richtinger. Wie die übrigen bald freien Ressorts von Forsterleitner, Personal und Liegenschaften, aufgeteilt werden, ist hingegen noch offen. Das wird Ende August entschieden, wenn die Karten in der Linzer SPÖ neu gemischt werden.

"Politik ist ein Vollzeitjob"

"Schweren Herzens muss ich im Herbst meinen Job als Direktorin des Polytechnikums aufgeben - aber Politik ist ein Vollzeitjob", so die designierte Stadträtin Fechter- Richtinger. "Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben, was auch immer sie sein mögen. Mein Wunschressort wäre eigentlich Kultur, aber das steht ja nicht zur Verfügung."

