Ferien sind heiß und trocken!

K

Bleibt uns die aktuelle Hitzewelle auch am ersten Ferienwochenende erhalten?Ja, das Wochenende bleibt weiterhin sommerlich mit über 30 Grad. Auch am Montag wird es noch einmal extrem heiß. Zum Abend hin zieht aber eine Kaltfront auf und bringt Gewitter mit sich. Ab Mittwoch kühlt es durch den Regen dann deutlich ab. Dann kann man nur noch mit Temperaturen um die 20 Grad rechnen. Wobei wir hier eigentlich bei normalen Temperaturen wären.Die bisherigen Julitage sind also schon zu heiß?Sie sind zumindest trockener als im langjährigen Schnitt. In den Ferienmonaten Juli und August wird’s überdurchschnittlich warm.Da wären wir beim Ferienwetter. Können Sie schon verraten, wie der Sommer wird?Es handelt sich dabei nur um Tendenzen und Mutmaßungen, aber die Werte aus Amerika, mit denen wir bei ubimet arbeiten, zeigen uns, dass die Ferien trocken und heiß bleiben. Das bedeutet viel Sonnenschein, wenig Regenphasen und häufig zwischen 25 und 35 Grad.Was sagen die Werte der europäischen Messstationen?Sehr Ähnliches! Mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent werden die Ferienmonate Juli und August im Durchschnitt zu warm.Also sind wir von den verregneten Sommerferien im Vorjahr weit entfernt?Richtig, letztes Jahr zeigte uns der Sommer vor allem seine nasse Seite. Heuer ist kein großer, flächendeckender Regen in Sicht.

Karoline Singer, Kronen Zeitung