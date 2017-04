Feiertage am Urfahranermarkt

Die Handys waren gezückt, die Finger ruhten am Auslöser: Als am Linzer Hauptplatz Musiker aus fünf Donaustädten - Linz, Passau, Regensburg, Straubing sowie Deggendorf - aufspielten und die Ehrengäste um Stadtchef Klaus Luger und Marktreferent Bernhard Baier losmarschierten, ging das Blitzlichtgewitter los. Fans des 200 Jahre alten Volksfestes hatten sich versammelt, um den Festumzug mit Goldhauben, Pferdegespann und Nostalgiewagen über die Nibelungenbrücke zu begleiten. Damit wurde am Samstag der von der "Krone" präsentierte Jubiläums- Urfahranermarkt eingeläutet!

Da konnten es die vielen Frühaufsteher, die im Vergnügungspark ungeduldig in den Startlöchern scharrten, kaum erwarten, bis Luger "den 200. Jahrmarkt für eröffnet" erklärte. Acht "Feiertage" mit buntem Programm erwarten nun die Oberösterreicher.

Lisa Prearo, Kronen Zeitung