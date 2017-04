Fast and Furious auf der A 1

Den Blockbuster "Fast and Furious", der gerade in den Kinos läuft, dürften zwei bosnisch- stämmige Steyrer zum Vorbild genommen haben und glühten mitten im abendlich dichten Verkehr Stoßstange an Stoßstange über die Westautobahn. Beim "Puckinger Berg" rasten die "Bleifüße" mit Tempo 246 ins Polizei- Radar.