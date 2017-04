Familie erlitt Gas- Vergiftung!

Aus der Gastherme im Bad waren lebensbedrohliche Mengen an Kohlenmonoxid ausgetreten - die erwachsene Tochter der Familie brach bewusstlos zusammen, als sie das unsichtbare Gas einatmete. Als die Sanitäter eintrafen, schlug sofort deren CO- Alarm an!

Sie trugen die Bewusstlose ins Stiegenhaus und holten auch die Eltern und die zweite Tochter aus der Wohnung, während die Linzer Berufsfeuerwehr samt Linz AG schon anrückten: Die zur Gefahr gewordene Therme wurde verplombt und versperrt, alle Wohnungen rundherum aufgebrochen, um weitere Verletzte zu suchen - doch alle waren leer.

Die junge Dame kam mit einer CO- Vergiftung schwer verletzt ins Krankenhaus, auch Eltern und Schwester wurden behandelt.

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung