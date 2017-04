Erst fünf Professoren für Linzer Med- Fakultät fix

Es geht zäher als erwartet, denn "die meisten" der ersten sieben Berufungen sollten eigentlich Ende 2015, spätestens 2016, unter Dach und Fach sein. Nun wird mit der Professur für Augenheilkunde für Matthias Bolz mit Mai der fünfte der ersten sieben Lehrstühle besetzt. Andreas Gruber, Neurochirurgie, war mit 2. November 2016 der Erste Prof an der Linzer "Med- Fak"; es folgten Peter Oppelt (1. Dezember 2016; Gynäkologie und Geburtshilfe), Nicole Rotter (1. Februar 2017; Hals, Nasen, Ohren) und Andreas F. Zierer (1. März; Herz- , Gefäß und Thorax- Chirurgie). Und nun eben Bolz, anstelle von Ex- AKH- Primar Siegfried Priglinger, der zwar im Berufungsverfahren Erster wurde, dann aber doch lieber in München blieb.

Neu- Ausschreibungen nötig

Die Lehrstühle für Psychiatrie und Pathologie sind nach dem Scheitern der ersten Ausschreibung unbesetzt. Diese Professuren werden nun mit Adaptierungen erneut ausgeschrieben. Im Endausbau wird die Linzer Medizin- Fakultät 32 Professoren haben, 24 davon in klinischen und 8 in vorklinischen Fächern.

120 Medizin- Studienplätze hat die JKU zu vergeben, für die es heuer mit 932 Anmeldungen mehr denn je Interessenten gibt. Im nächsten Studienjahr werden es dann schon 180 Plätze sein - und noch mehr Profs...

Werner Pöchinger, Kronen Zeitung