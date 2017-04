Erpressung nach Sex- Chat

Die junge Frau hatte auf einer Internetplattform Kontakt zum 32- Jährigen aufgenommen, sich bei einem Video- Chat ausgezogen und ihr Gegenüber zu sexuellen Handlungen an sich selbst aufgefordert. Der Mann folgte der Bitte der Schönen - doch schon bald war es mit der Erotik zu Ende. Es waren Fotos von ihm gemacht worden und er wurde aufgefordert, sofort 3500 Euro per Western Union an die Elfenbeinküste zu überweisen. Andernfalls würden die peinlichen Bilder an alle seine Internetkontakte versendet werden.

Das Opfer ließ sich jedoch nicht erpressen, sondern holte die Polizei. Leider werden die Täter dieser "Sex- Tortion" genannten Online- Erpressung kaum jemals gefunden. Die vom Ausland aus agierenden Banden haben es fast immer auf junge Männer abgesehen.

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung