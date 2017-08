Eine Schlange in der Speisekammer!

Klaus Taferner aus Garsten wollte sich am Sonntag ein Getränk aus der Speisekammer holen. Dort fiel ihm ein ungwohntes Durcheinander auf. Beim Vorratsregal prallte er erschrocken zurück: Eine lange, dunkle Schlange hatte es sich dort gemütlich gemacht. Taferner flüchtete sofort aus dem Raum und verriegelte die Tür. Da er selbst jedoch kein Telefon hat, bat er seine Nachbarin, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten holten Hans Esterbauer zu Hilfe.

"Die Schlange hatte sich inzwischen unter dem Kühlschrank verkrochen, ich hab’ gerade noch ihren Schwanz gesehen", sagt der Experte. Nachdem der Kühlschrank abgeräumt und leicht angehoben wurde, kam das Reptil hervorgekrochen. "Eine wohlgenährte, 135 cm große Äskulapnatter", so Esterbauer. Trotz heftiger Gegenwehr fing er das Tier mit der bloßen Hand ein und entließ es später fernab in die Natur.



Zischend aufgerichtet

In Steyr- Gleink räkelte sich eine Schlange auf der Kellerstiege von Roman S. Als er einen Kübel über sie stülpen wollte, zischte sie bedrohlich und richtete sich auf. Esterbauer: "Davon geschockt, hat er mich angerufen. Aufgrund seiner Beschreibung habe ich ihn aber beruhigen können, dass es sich bei dem Exemplar nur um eine ungiftige Ringelnatter handelt. Bei meiner Ankunft hatte er sie selbst schon eingefangen."

