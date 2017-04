Ein Walfisch für die visualisierte Klangwolke

Die Linzer Klangwolke, die auch heuer wieder von der "OÖ- Krone" als Medienpartner begleitet wird, zog bisher mehr als zweieinhalb Millionen Besucherinnen und Besucher in ihren Bann. Jährlich kommen 100.000 Zuschauer in den Linzer Donaupark. Für Bürgermeister Klaus Luger ist sie die "Visitenkarte des kulturellen Linz, die auch international wahrgenommen wird". Kultur- und Tourismusstadträtin Doris Lang- Mayerhofer betont, dass bei der Klangwolke auch immer wieder neue Technologien eingesetzt und damit der Ruf der Stadt als Unesco City of Media Arts verfestigt wird.

Land, Wasser und Luftraum bespielt

Die diesjährige Klangwolke "Moby Dick", übrigens die letzte in der Intendanz von Hans- Joachim Frey, weckt bei Generaldirektor Michael Rockenschaub vom Sponsor Sparkasse Jugenderinnerung. Für die Umsetzung zeichnen Christine Maria Krenn (Regie, Choreografie) und Roland Krenn (Produktionsleitung) von der Linzer Event Inszenierung Helix verantwortlich.

In elf Szenen wollen sie Herman Melvilles Klassiker über die Fahrt des Walfangschiffes Pequod, dessen Kapitän Ahab den weißen Pottwal Moby Dick jagt, an die Donau bringen. "Wir bespielen Land, Wasser und den Luftraum. Die fantastische Möglichkeit, dass sich Moby Dick über Flusskanäle bis nach Linz durchgeschlagen haben könnte, stellt einen besonderen Inszenierungsreiz dar", sagt Roland Krenn. Moderner Tanz und Akrobatik sind die geplanten Ausdrucksmittel. Das traditionelle Klangwolken- Feuerwerk wird in die Inszenierung eingebunden.

Synchronsprecher von Robert de Niro erzählt

Die Musik zur Klangwolke 2017 bildet das Werk "Ahab!" des amerikanischen Komponisten Stephen Melillo für Blasmusikorchester. Als Ahab und Erzähler wirkt Christian Brückner, Synchronstimme von Robert de Niro, mit. Ansonsten will Christine Maria Krenn die Klangwolke mit Tänzern und Turnern aus Oberösterreich umsetzen.

Claudia Tröster, Kronen- Zeitung