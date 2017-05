"Ho- ruck!" Auf Kommando hievten am Wochenende die kräftigsten Männer und Frauen in zahllosen Gemeinden Oberösterreichs die Maibäume in die Höhe! Denn in den meisten Orten wollen die Bewohner die alte Tradition, den Baum ohne technische Hilfe aufzustellen, ehren. Vielleicht auch deshalb, weil nach getaner Arbeit eine zünftige Jause auf die Helfer wartet

Der kräftige Wind machte heuer die Arbeit besonders mühsam, etwa in Kirchham, wo die Landjugend und weitere Vereine besonders viel "Schmalz" beweisen mussten - schließlich wurde der Erfolg natürlich umso ausgelassener gefeiert. Ganz besonders schön geschmückt wurde der Maibaum in St. Georgen im Attergau, wo nach 13 Jahren ohne das Frühlingssymbol das Fest heuer ein ganz besonderes war. Auch in den Salzkammergut- Gemeinden Gmunden und Ebensee kamen zahlreiche Besucher zum Maibaumaufstellen. In Kirchdorf passierte das Schlimmste: Der Maibaum wurde gestohlen! Von den Dieben fehlte noch dazu jede Spur, sodass in Windeseile ein neuer Baum gefällt, geschält und geschmückt werden musste - die Feier begann deshalb mit Verspätung. Spott ernteten auch die "Maibaum- Beauftragten" in Wels, wo der Stamm am Tag nach dem Aufstellen umzustürzten drohte und der Stadtplatz vorübergehend gesperrt werden musste. Die Feuerwehr behob das Malheur. Langweilig wird dieser Brauch wohl wirklich nie - deshalb ein Hoch auf die Maibäume!

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung