Ehepaar bei Kollison mit Linienbus getötet

Es sollte ein vergnüglicher Radausflug werden, endete aber am Montag für ein Ehepaar aus Sankt Georgen bei Grieskirchen in seiner Heimatgemeinde in einer Katastrophe. Die Hobby- Sportler wurden auf der Jörger Straße von einem Linienbus erfasst und starben noch an der Unfallstelle. Der Lenker erlitt einen schweren Schock.