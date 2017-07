Doppelmord aus Wahn

"Dieser Fall hat eine gesellschaftspolitische Schlagseite. Nicht nur, weil der Verdächtige ein Moslem ist, sondern weil er aufgrund einzelner Lebenserfahrungen an jeder seiner Niederlagen der FPÖ die Schuld gibt", sagt der oö. Landespolizeidirektor Andreas Pilsl über den - wie berichtet - bestialischen Doppelmord an einem betagten Ehepaar in Linz.

Das Lebensmittelgeschäft des geständigen Mordverdächtigen in Linz Urfahr. Foto: Kronen Zeitung





Anzeige wegen Tierquälerei

2010 wurde Mohamed H. von einem Nachbarn, den er für einen FPler hielt, in Niederthalheim (Bezirk Vöcklabruck) wegen Tierquälerei - es ging um zwei tote Katzen - angezeigt. Seither lieferte sich der Tunesier einen bis heute andauernden Krieg mit den Behörden, er saß sogar 30 Stunden hinter Gittern, weil er die Strafe von 250 Euro nicht bezahlen konnte.

Tunesier scheiterte auf allen Ebenen

Der Tunesier scheiterte aber auch sonst auf allen Ebenen: Er verlor seinen Job als Tischler- Lehrer, gab dafür den Österreichern und der FPÖ im Besonderen die Schuld. Auch die EU- Erweiterung passte ihm nicht. Und als ihm vom AMS die Mindestsicherung herabgesetzt wurde, waren wieder die Freiheitlichen schuld, erklärt Polizeichef Pisl: "Er hat sich ständig sehr ungerecht und benachteiligt gefühlt."

In der Linzer Voltastraße geschah der Doppelmord, weil sich der Tunesier benachteiligt fühlte. Foto: Kronen Zeitung





Mörder wollte Hilfe vom Sohn der Opfer

Zuletzt wollte Mohamed H. Hilfe von Siegfried (87) und Hildegard Sch. (85) - jenem Linzer Ehepaar, das er seit Jahren wöchentlich mit Lebensmitteln belieferte. Weil dessen 61- jähriger Sohn Leiter einer Abteilung beim Land OÖ ist, die zum Ressort des FPÖ- Politikers, LH- Vize Manfred Haimbuchner, gehört. Zu einem Kontakt der beiden Männer kam es nicht mehr. Hildegard Sch. hatte Mohamed H. vor zwei Wochen geraten, im Büro des Sohnes vorzusprechen. Detail am Rande: Der Sohn ist kein Blauer.

In diesem Haus erdrosselte der Mörder die Ehefrau und erstach den blinden Ehemann. Foto: Kronen Zeitung





Frau erdrosselt, blinden Mann erschlagen

Der bestialische Mord geschah, wie berichtet, am Freitagvormittag: Mohamed H. hatte seinen Gurt, einen Holzstock, ein Messer und einen Benzinkanister unter einer Schürze versteckt. Er erdrosselte die Frau in der Küche, erschlug und erstach dann ihren blinden Mann. Dieser hatte am Balkon gesessen. Der Mörder wartete, bis er hinter der Tür, bissein zweites Opfer in die Küche kam. Mohamed H. übergoss die Leichen mit Benzin , beim Anzünden kam es zu einer Verpuffung. Der Doppelmörder radelte dann zur Polizei- Zentrale, stellte sich dort nach zehnminütiger Wartefrist selbst. Im Verhör meinte er: "Ich weiß, dass das Ehepaar nichts dafür konnte. Aber ich wollte ein Exempel statuieren."



Christoph Gantner und Jürgen Pachner, Kronen Zeitung