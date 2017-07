DNA- Analyse soll klären, ob Wolf drei Schafe riss

Vermutlich ein wandernder Wolf hat in der Nacht zum 28. Juli in einem Gatter in Kaltenberg im Bezirk Freistadt ein Mutterschaf und zwei Lämmer gerissen. Der Wolfsbeauftragte Jörg Rauer, Forscher an der Veterinärmedizinischen Uni Wien, kann aber anhand der Biss- Spuren auch einen Hund als Täter nicht ausschließen.