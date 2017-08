Die unvergesslichen Meilensteine der Fest- Stars

Millionen Zuschauer, Millionen- Klicks, Millionen- Verkäufe - viele der Stars beim Linzer "Krone"- Fest (18. + 19. August) haben beachtliche Karrieren vorzuweisen. Egal, ob Pop oder Rock, Schlager oder Rap: So bunt wie das größte Openair des Landes sind auch die verschiedenen Meilensteine der Musiker.

Ten Years After spielten auch beim legendären Woodstock-Konzert. Foto: Markus Wenzel

Teil der Musikgeschichte

Etwa die der Kult- Truppe Ten Years After, die in der Original- Besetzung bereits beim legendären Woodstock- Festival mit einem 90 minütigen Auftritt und dem Song "I Am Going Home" in die Musikgeschichte eingegangen sind.

Michael Patrick Kelly spielte im chinesischen TV vor 600 Millionen Zusehern. Foto: Markus Wenzel

600 Millionen Zuseher

Unter "K" wie Kelly Family findet man in diesem Musik- Geschichtsbuch aber garantiert auch ein Bild von Michael Patrick Kelly, der bereits im Alter von 15 Jahren den Hit "An Angel" geschrieben hat und nicht nur im chinesischen TV über 600 Millionen Zuseher hatte, sondern auch das damalige Album "Over The Hump" über 2,7 Millionen Mal verkauft hat.

Panda-Rapper Cro´s erster Hit "Easy" wurde mehr als sieben Millionen Mal angeklickt. Foto: Markus Wenzel

Meilensteine am laufenden Band

Millionen hat auch Panda- Rapper Cro (re.) vorzuweisen. Allein sein musikalischer Song- Durchbruch "Easy" wurde mehr als sieben Millionen Mal angeklickt. Und es gibt auch einen Österreicher, der uns seit 1981 (Strada Del Sole, 99.000 Singles verkauft) musikalische Meilensteine am laufenden Band liefert: Rainhard Fendrich! Seine Hits sind österreichische Musikgeschichte, und bei "Macho, Macho", "Weusd a Herz hast wia a Bergwerk" oder "Oben Ohne" wird der ganze Linzer Hauptplatz mitsingen

Top sind aber auch die Vertreter der österreichischen Schlager- und Volksmusik- Szene. Auch die Edlseer, die Grand- Prix- Siegerinnen Sigrid und Marina oder die mehrfach vergoldeten Paldauer werden beim Linzer "Krone"- Fest für unvergessliche Momente sorgen!

