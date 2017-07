Die Tortur des Lebens

Wenn ich zu Fuß nicht in die Berge komme, mache ich es eben mit den Händen", sagt Walter Ablinger. Vor 18 Jahren zwang ihn ein Arbeitsunfall in den Rollstuhl, Mittwoch startet der Rainbacher in das Abenteuer seines Lebens: "Auf zehn Etappen geht es über elf Pässe der Alpen." Gesamt 31.470 Höhenmeter verteilt auf 530 Kilometer. Unbegreiflich! Denn das entspricht 113 Mal von Linz auf den Pöstlingberg oder 25 Mal die Großglockner Hochalpenstraße - bergauf! Alles mit einem Handbike.

Das Stilfser Joch ist mit 2757m der höchste Gebirgspass in Italien Foto: "Krone"

Steigungen von bis zu 33 Prozent

"Ich weiß nicht, was mich körperlich erwartet", rätselt der Innviertler. Auf jeden Fall warten Steigungen von bis zu 33 Prozent, die Glocknerstraße hat ein Drittel...

Was auch Probleme bringen könnte. Weil der Antrieb an Ablingers Handbike an der Vorderachse liegt und die Steigung den Schwerpunkt aber nach hinten verlagert. An drei Bikes stimmte der 48- Jährige die Übersetzung auf die extremen Anstiege ab. Körperlich wird er durch die extreme Belastung etwa zwei Kilo verlieren: "Das brauche ich Richtung WM heuer im September in Südafrika!" Doch vorher wartet der "King of the Mountains" mit elf Pässen, die jeweils von beiden Seiten befahren werden. Mittwoch zum Start der Col dei Morti in Italien. Danach legendäre Anstiege wie die 21 teuflischen Kehren von L‘Alpe d’Huez und das Stilfser Joch, ehe am 14. Juli das Ziel die Passhöhe des Großglockners ist.

Markus Neißl, Kronen Zeitung