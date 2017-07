Die Brutplätze bleiben geheim!

K

Jäger freuen sich über die Rückkehr von Greifvögelnist das kein Widerspruch?Keineswegs. Gerade der Rotmilan ist auch kein Konkurrent, er erlegt Kleintiere wie Mäuse oder Vögel, geht auch gerne ans Aas. Viele engagierte Jäger kümmern sich darum, dass die Brutpaare, es werden so ein Dutzend sein, den Nachwuchs ruhig aufziehen können.Und verraten nicht, wo die Brutplätze sind.Es würden gerne viele Leute die Tiere aus der Nähe beobachten, aber damit würden sie so stark belästigt, dass sie Eier und Junge verlassen. Das passierte auch schon beiNestern.Kürzlich wurde ein Rotmilan in Stroheim vergiftet.Die mit Gift präparierten Hasenköpfe dürften eher für anderes Raubwild ausgelegt worden sein, der Rotmilan wurde zufällig zum Opfer. Wir hoffen, den Täter bald erwischen zu können.Kann es Jägern passieren, dass sie den falschen Raubvogel abschießen?Nein, da alle Greifvögel vom Falken bis zum Adler in Oberösterreich geschont oder geschützt sind. Es gibt nur ab und zu von der Behörde genehmigte Abschüsse, wenn etwa ein bestimmter Habicht oder Bussard bei einem Bauern zu viele Hühner holt.

Markus Schütz, Kronen Zeitung