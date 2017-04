Der Wolfgangsee startet in die Saison

"Trachtig kulinarisch bei uns am Wolfgangsee!" So lautet die Devise der Wolfgangseer Gastwirte und Hotelbetreiber am 6. und 7. Mai - präsentiert von der "Krone". Dabei fährt die idyllische Region wieder alles auf, was sie zu bieten hat: Volksmusik, kulinarische Schmankerl- Stände und Genuss- Betriebe, den türkisblau glänzenden See vor einer atemberaubenden Bergkulisse und die unendliche Gastfreundschaft in Strobl, St. Gilgen und St. Wolfgang. Die alle drei mit der Wolfgangsee Schifffahrt verbunden werden, damit die Besucher auch garantiert alles verkosten können.

Die Wirtinnen am Wolfgangsee erwarten ihre Gäste. Foto: Klemens Fellner

Wildburger, Fische, Tafelspitz oder Gulasch

Als "Gustostückerln" werden dabei an den zahlreichen Ständen in kleinen Portionen verschiedenste Spezialitäten offeriert: Wildburger, Wolfgangsee- Fische, Tafelspitz, Blunznspieße oder Gulasch vom Angusfleisch sind nur einige der feinen Leckereien, die zu einem einheitlichen Preis von 4,50 € erhältlich sind. Dabei ist der Gusto- Pass die bequemste Art, das gesamte Fest zu erleben. Er kostet 34,50 Euro, beinhaltet ein Tages- Ticket für die Schifffahrt sowie vier Gustostückerln. Schon jetzt verlost die "Krone" 20 mal je zwei dieser Gustopässe unter allen, die an ooe.gewinnspiel@kronenzeitung.at (KW "See") samt Name, Adresse und Telefonnummer ein E- Mail senden.

Sabine Kronberger, Kronen Zeitung