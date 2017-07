Das Whale Watching als als High- Class- Event

Für Bürgermeister Klaus Luger ist die visualisierte Klangwolke "einer der stabilsten Faktoren im Linzer Kunstkalender". Er hofft am 9. September wieder auf einen vollen Donaupark: "Derartige Events stärken auch das Zusammengehörigkeitsgefühl in einer Stadt", glaubt Luger. Jedenfalls gibt es immer mehr Sponsoren, die sich gerne mit der Klangwolke "schmücken": Neben der Sparkasse ist heuer auch die LentiaCity - quasi der Nachbar vom anderen Donauufer - erstmals mit dabei: "Dieser High- Class- Kulturevent passt gut zu unserer Philosophie", erklärt Ernst Kirchmayr.

Feuerwehr sorgt für "Walfontänen"

Das ausführende Helix- Team hat in der Zwischenzeit sein Ensemble gecastet. Unter den Darstellern befindet sich auch Stuntman Tom Hanslmaier als "Starbuck", das Freerunning- Team "Obsession" wird den Harpunierern Leben einhauchen und an Land sollen Kunstturner wie Ricardo Rudy oder Marco Mayr die Geschichte artistisch miterzählen. Für die "Walfontänen" ist die Linzer Berufsfeuerwehr zuständig, Robert de Niros Stimme erklingt (siehe Interview), das Landestheater spendiert die Kostüme, die Bühnenbauer arbeiten sonst am Theater Phönix. Und die besten Staplerfahrer Österreichs werden dafür sorgen, dass sich möglichst viel möglichst weit oben abspielt und die Massen im Donaupark etwas sehen können.



Um die Vorfreude zu schüren, haben die Helix- Macher einen Fotowettbewerb ausgeschrieben: Zuerst einen weißen Schaumstoffwal holen (Sandburg, Brucknerhaus, Magistrat), dann ein kreatives Foto schießen und über Helix- Facebook hochladen. Das originellste Bild gewinnt - zwei Plätze auf der VIP- Tribüne sind dem Fotografen gewiss. Einsendeschluss ist der 1. September um 12 Uhr. Nähere Infos zum Gewinnspiel gibt´s hier .

Milli Hornegger, Kronen Zeitung