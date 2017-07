Dank vier aus Fünf ist Oberösterreich die Nr. 1

Oberösterreich ist das Leichtathletik- Bundesland Nummer eins! Kein übertriebener Lokalpatriotismus, sondern Fakt. Zu sehen ist der am Team, das Österreich zu den am 4. August startenden Weltmeisterschaften nach London sendet. Von den fünf Athleten stammen vier aus Oberösterreich: Diskus- Ass Lukas Weißhaidinger (Taufkirchen/P.), die Mehrkampf- Ladies Ivona Dadic (Wels) und Verena Preiner (Ebensee) sowie Marathonläufer Valentin Pfeil (Steyr). Nur Zehnkämpfer Dominik Distelberger kommt aus Niederösterreich.

Ivona Dadic holte im Vorjahr EM-Silber im Siebenkampf. Foto: AP/D.Vojinovic

" Know- how ist breiter als anderswo!"

Zufall? Nein! "Das Know- how, wie man Athleten in den internationalen Spitzenbereich bringt, ist bei uns breiter als anderswo", sagt Landestrainer Wolfgang Adler. Der aber auch von "glücklichen Fügungen" spricht. Etwa der "positiven Verrücktheit" eines Sepp Schopf, der mit Weißhaidinger im Innviertel sogar einen Wurfstadl fürs Training baute, den 1,96m- Hünen über mehr als ein Jahrzehnt bis in die Weltspitze geführt hat. Oder der "Genialität" von Georg Werthner, der mit seiner Zehnkampf- Union Talente am laufenden Band hervorbringt.

Verena Preiner holte zuletzt U23-EM-Silber. Foto: Coen Schilderman



Für die WM traut Adler Weißhaidinger eine Medaille zu, Dadic einen absoluten Spitzenplatz. Es wäre ein weiterer Impuls für die OÖ- Leichtathletik. Um deren Zukunft einem angesichts der mit der neuen Halle in Linz tollen Infrastruktur und den zahlreichen Nachwuchserfolgen aber ohnehin nicht bang sein muss.

Stefan Fröhlich, Kronen Zeitung