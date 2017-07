Brutaler Schläger ist erst 15 Jahre alt!

Der 15- Jährige kam von Russland nach Oberösterreich, suchte um Asyl an - und bekam es auch. Er lebt in einer Unterkunft in Wels- Land und geht noch zur Schule. Doch das Gewaltpotenzial des Minderjährigen ist erschreckend: Alleine seit Mitte Juni attackierte er drei junge Männer (16, 20, 26 Jahre alt), die Tatorte eine Tankstelle, ein Parkplatz und seine Unterkunft im Raum Stadl- Paura und Lambach. Jedes Mal prügelte er gezielt mit der Faust auf Kopf und Gesicht der Unvorbereiteten ein. Motiv hat der brutale Jung- Schläger keines, kannte seine Opfer offenbar nicht oder kaum. Er ist auch bereits wegen anderer Gewaltdelikte vorbestraft und der Polizei gut bekannt.

Die verstörende grundlose Gewalt veranlasste die Staatsanwaltschaft Wels nun zur Anordnung der Festnahme - der Asylant wurde in seiner Unterkunft verhaftet und verweigert derzeit die Aussage.

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung