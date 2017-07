Brombeer- Laster ging in Flammen auf

Um 0.25 Uhr platzte der rechte Hinterreifen beim Lkw des Serben (51), der sofort bei einer Pannenbucht stoppte. Ehe er aus dem Lkw steigen konnte, sah er im Rückspiegel schon Flammen. Weil sich diese rasant ausbreiteten, kuppelte er das Zugfahrzeug ab, fuhr damit noch rund 100 Meter weiter und brachte es in Sicherheit.

Schaum gegen Flammen

"Bei unserem Eintreffen stand der Auflieger bereits in Vollbrand", sagt Alexander Roiß, Einsatzleiter der Feuerwehr Geisensheim. "Der Fahrer hat gesagt, Brombeeren, also Obst, geladen zu haben. Wir haben das Feuer mit Schaum eingedämmt", so Roiß. Insgesamt vier Feuerwehren mit 40 Mann standen im Einsatz.

Autobahn gesperrt

Die Löscharbeiten dauerten etwa 90 Minuten, in dieser Zeit blieb die Richtungsfahrbahn Passau der Innkreisautobahn für den gesamten Verkehr gesperrt.

Jürgen Pachner, Kronen- Zeitung