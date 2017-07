Brisanter Prüfbericht über Abwassergebühren

Viele Gemeinden in Oberösterreich schlampen bei der Kalkulation ihrer Abwassergebühren, und dies teils bis in den rechtswidrigen Bereich hinein, stellt der Landesrechnungshof (LRH) in einem neuen Prüfbericht anhand von Stichproben fest. Teilweise wäre auch das Land als Aufsichtsbehörde zum Eingreifen aufgerufen.