Brandstiftungen Nummer 4 und 5 in Linzer Haus

"Es war derselbe Keller, aber ein anderes Abteil als noch am Freitagabend", sagt Andreas Koch, Einsatzleiter der Linzer Berufsfeuerwehr. Zum zunächst vierten Mal mussten die Einsatzkräfte am frühen Abend zu einem Löscheinsatz in die Europastraße 42 ausrücken. Das in Brand gesetzte E- Bike konnte rasch gelöscht werden. Zwei Stunden später gingen in der Tiefgarage des Hauses auch noch sieben Autos in Flammen auf - die Folge war ein Großeinsatz. Die Linzer Berufsfeuerwehr musste die Feuerwehr Ebelsberg nachalarmieren. Ein Bewohner, dem es gelungen war, noch rechtzeitig sein Fahrzeug ins Freie zu bringen, soll im Anschluss kollabiert sein, Sanitäter standen im Einsatz.

Serientäter

Die Suche nach dem unheimlichen Serientäter wurde in der Nacht intensiviert, zunächst gab es allerdings noch keine heiße Spur. Die Brandserie im Haus Europastraße 42 hatte am 2. April ihren Auftakt genommen und war am 14. und 21. April fortgesetzt worden. Das Feuer konnte in allen Fällen rechtzeitig entdeckt werden, bevor Menschen in Lebensgefahr gerieten. Der Alarmzeitpunkt des ersten Löscheinsatzes am Sonntag erfolgte laut Koch zu einer ähnlichen Zeit wie bei den drei vorangegangenen Bränden. Der Verdacht liegt insgesamt nahe, dass der Brandstifter unter den Bewohnern des Hauses zu finden sein könnte. Koch: "Die Hauseingangstür und die Tür zum Keller sind normalerweise versperrt, ein Fremder kommt da nicht so einfach hinein."

