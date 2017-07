Blitzschlag riss Loch in Dach

Schock für eine fünfköpfige Familie in Sierning: Beim Gewitter am Sonntagabend schlug ein Blitz in das Wohnhaus ein, riss ein Loch ins Dach! Im Kinderzimmer stürzten Deckenstücke und der Ventilator zu Boden - der Nachwuchs war zum Glück gerade bei Oma und Opa. Auch Steckdosen wurden aus der Wand gerissen und elektrische Geräte beschädigt. Es entstand hoher Sachschaden.