BIPA- Bande nach Blitz- Coups flüchtig

Sie gehen immer nach dem gleichen Muster vor und verschwinden binnen Minuten wieder: Zuerst schlugen die vier Einbrecher vor zehn Tagen in Peuerbach zu, wo sie mit einem silbernen Chrysler Voyager direkt vor die BIPA- Filiale fuhren, die Schiebetür aufbrachen. Zwei der Gauner huschten mit mitgebrachten großen Stoffsäcken in die Drogeriefiliale und räumten in Sekundenschnelle nur Markenparfums von den Regalen, ließen billigere Ware links liegen. Draußen passten die beiden weiteren Täter auf. Alle rasten nach dem Coup im Wagen davon - der Einbruch dauerte insgesamt nur sieben Minuten!

Gleich in der nächsten Nacht schlug die Bande in der Drogerie in Marchtrenk zu - die Vorgehensweise war identisch, nur eine Minute lang war die Bande im Geschäft, flüchtete unerkannt. Seitdem schlugen die vier Parfum- Diebe fast jede Nacht zwischen Mitternacht und drei Uhr morgens bei irgendeiner BIPA- Filiale in Ober- oder Niederösterreich zu, insgesamt zählt die Polizei schon neun Blitz- Coups!

Bei den Dieben dürfte es sich um Profis aus Osteuropa handeln, denn der Fluchtwagen trägt ein rumänisches oder bulgarisches Kennzeichen. Im ganzen Land werden die Drogeriemärkte von den Beamten nun besonders beobachtet - in der Hoffnung, die Blitz- Einbrecher in den schwarzen Kapuzensweatern endlich zu schnappen. Denn der Schaden dürfte enorm sein.

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung