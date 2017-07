An seinem ersten Arbeitstag sprach Reiter...

... über den "Transfer": Franz Grad hat mich letzten Mittwoch mittags angerufen. Und wenn Herr Grad ruft, dann kommt man! Da weiß man, dass da Qualität dahinter steckt. Ich bin am selben Tag zu ihm gefahren. Am frühen Abend war alles klar.



... das Umfeld in Oedt: Das ist für die vierte Liga sehr in Ordnung! Es gibt viele und willige Leute sowie eine klare Aufgabenverteilung. Natürlich gibt’s immer Verbesserungsmöglichkeiten, aber auf den ersten Eindruck ist wirklich alles sehr positiv.



... seine Möglichkeiten, zumal Trainerstab und Mannschaft für den Herbst ja schon feststehen: Es wird noch ein bisschen dauern, bis ich sagen kann, wo ich genau helfen kann. Mir ist aber wichtig: Ich bin nicht gekommen, um etwas zu ändern, sondern um zu helfen.



... die Mannschaft, die er beim Cup- 3:1 über Stadl- Paura erstmals sah: Sie hat mir sehr gut gefallen, das Tempo war hoch und man erkennt eine Struktur - das ist Trainer Mayrleb zuzuordnen.



... Zielvorgabe und Herausforderer in der OÖ- Liga: Ich geb’ sicher keine Vorgaben aus, aber die Mannschaft ist sehr gut und wird vorne mitspielen. Die Welser Teams schätze ich stark ein, auch Gmunden hat mir letzte Saison gefallen.



... Visionen und Zukunft von Oedt: Ich habe mit Herrn Grad noch nicht darüber gesprochen, kann auch an meinem ersten Tag nicht sagen, was in fünf Jahren sein soll. Jetzt spielen wir einmal einen guten Herbst und dann schauen wir weiter.

Oliver Gaisbauer, Kronen Zeitung

Die Transfers im Überblick:

REGIONALLIGA MITTE:

ATSV STADL- PAURA

Zu: Daka (Waizenkirchen), Danicic, T. Schmidl (beide FC Wels), Kölbl (LASK Juniors OÖ), Michl (WSC Hertha), Promberger (Strobl), Simikic (Mitrovica/Srb).

Ab: Duric (LASK Juniors OÖ/Ende Leihe), D. Duvnjak (WSC Hertha), S. Duvnjak (Pettenbach), Dragnev (Pichl), Felber (Anif), Georgiev (Sattledt), Hautzinger (Gunskirchen), Kasprisin (Horn), Krachanov (SC Marchtrenk), Krizevac (Junge Wikinger Ried), Mayer (FC Wels), S. Winkler (Weißkirchen/Leihe).

UNION GURTEN

Zu: Aigner, Husic, F. Wimmer (alle Altheim), Jakesevic (Junge Wikinger Ried), Kolakovic (Eferding), Ölböck (Pram), Sistek (Ranshofen).

Ab: Anys (Ohlsdorf), Hadzic (Altheim), Mooshammer (Polling), N. Ramadani (Reichersberg), Vasic (Hutthurm/D), Zweimüller (Andorf).

SK VORWÄRTS STEYR

Zu: Dirnberger (Junge Wikinger Ried), I. Dramac (Adlwang), Gasperlmair (Gmunden), Gataric (Derventa/Bos), Lichtenberger (Dietach), Stasiak (Vorwärts 1b), Waldl (Pettenbach).

Ab: F. Bichler, J. Bichler (beide St. Peter/Au), Gavrilovic (Vorwärts 1b), Gulajev (Donau Linz), Hebesberger (Junge Wikinger Ried), Ratzenberger (Karrierepause/Studium), Staudecker (Dietach).

LASK JUNIORS OÖ

Zu: Burgstaller (RB Salzburg Nachwuchs), Grubeck (A. Lustenau), A. Ramadani (Junge Wikinger Ried), Rinic (Altach II).

Ab: Brankovic, Misic (beide Oedt), Gaisbauer (Karrierepause), Huskic (unbekannt), Karatas (Darica Genclerbirligi/Tür), Kölbl (Stadl- Paura), Licinar (Wallern), Probst (Deutschl´berg).

UNION ST. FLORIAN

Zu: D. Dramac, Marijanovic (beide Sierning), Falkner (Oedt), Hurem (Amateure Steyr), Matesic (Bad Schallerbach).

Ab: P. Frühwirth, Naderer, Schützeneder, T. Winkler (alle Edelweiß Linz), Hinterreiter (St. Martin/Mkr.), Mittermayr (Donau Linz), Ploberger (Kronstorf), Radovanovic (FC Wels), Schnabel (Schalding/D), Varga (Bad Schallerbach).

VÖCKLAMARKT

Zu: Alin (Bad Goisern), Holzinger (Neumarkt), Lettner (Wienerberg), Johnson (Oberhofen), Paulin (Gmunden).

Ab: Eberl (Mondsee), Laganda (Gmunden), Greisinger (Straßwalchen).

OBERÖSTERREICH- LIGA:

ASK ST. VALENTIN

Zu: Aichinger (FAL Linz), Haunschmid (Seitenstetten), Muminov (BW Linz II), Orascanin, Vojic (beide Donau Linz), Residovic (St. Georgen/G.).

Ab: Bogenreiter (Karriereende), Hamzaj (Eferding), Hintringer (Doppl- Hart), Madl (Gallneukirchen), Riedl (Schwertberg).

ASKÖ DONAU LINZ

Zu: Gulajev (Vorwärts Steyr), Lengauer (Donau 1b), Mittermayr (St. Florian), Schenk (Schwertberg), Singer (Edelweiß Linz), Tawdrous (Eferding), Wagner (Admira Linz), Yigit (BW Linz II).

Ab: Affenzeller (WSC Hertha), Gamsjäger (Karrierepause/Auslandsstudium), Helac (BW Linz), Kandler (Amstetten), Mujic (), Nuredini (U. Leonding), Orascanin, Vojic (beide ASK St. Valentin), Stöckler (ATSV Stein).

ASKÖ OEDT

Zu: Brankovic, Misic (beide LASK Juniors OÖ), Djordjevic (Horn), Dragojevic (FAL Linz), M. Schmidl (FC Wels), Strasser (Waitakere/Nzl).

Ab: Falkner (St. Florian), Höfler (Unbekannt), Leitner (Wallern), Peterstorfer (FC Wels).

ASV ST. MARIENKIRCHEN

Zu: Fekete (Unbekannt), Haider (St. Marienkirchen 1b), Hopf (Pichling), A. Meister (Pettenbach), R. Meister (Grieskirchen), Petrusic, Sipura (beide Krenglbach), Scheuringer (Neukirchen/W.).

Ab: Hackinger, Peham (beide Karrierepause), Hofer (Rohrbach), Kriegner, M. Mitter (beide St. Martin/Mkr.), P. Mitter (WSC Hertha), Stadler (Grieskirchen), Zimmerberger (Aschach/Donau).

DSG UNION PERG

Zu: Brakic (Hemmingstad/Nor), Brunner (BW Linz), Sabic (St. Georgen/G.).

Ab: Majdankic (Münzbach), Walchshofer (Arbing), Weichselbaumer (Karrierepause), Weinlandner (Mauthausen).

FC ANDORF

Zu: Jank (Raab), Koronics (Neumarkt/P.), Manetsgruber (Hohenzell), Ratzenberger (Sigharting), Zweimüller (Gurten).

Ab: Klaffenböck (St. Magdalena).

FC WELS

Zu: Baltaoglu, Gas, Kolakovic (alle Wallern), Kragl (Weißkirchen), Krumphals (WSC Hertha), Langeder (Gmunden), Mayer (Stadl- Paura), Peterstorfer (Oedt), Pezic (Gallneukirchen), Radovanovic (St. Florian), Vulic (Edelweiß Linz).

Ab: Dandic (Schwanenstadt), Danicic, T. Schmidl (beide Stadl- Paura), Hakim (Sipbachzell), Menghin (Kufstein), M. Schmidl (Oedt), Smoljan (Unbekannt).

JUNGE WIKINGER RIED

Zu: Trainer Florian Königseder (Aka Red Bull Salzburg), Aljiji (Aka Ried), Hebesberger (Vorwärts Steyr), Krizevac (Stadl- Paura), A. Viechtbauer, T. Viechtbauer (beide Bad Schallerbach).

Ab: Trainer Thomas Weissenböck (Aka Ried), Dirnberger (Vorwärts Steyr), Fürstaller (Pinzgau), Jakesevic (Gurten), Kauba (Seekirchen), A. Ramadani (LASK Juniors OÖ), Wassung (Wals- Grünau).

SV GMUNDNER MILCH

Zu: Akande (Liezen), Chokchev (SC Marchtrenk), Enzenberger (Neumarkt), Gruber (Schwanenstadt), Hufnagl (Gschwandt), Laganda (Vöcklamarkt), Schiffer (Bad Goisern), Schörgenhuber (Ottensheim), Sieberer (Niederthalheim).

Ab: Altmanninger (Anif), Bajza (Karriereende), Dorolti (Gschwandt), Dramac (WSC Hertha), Gasperlmair (Vorwärts Steyr), Langeder (FC Wels), Paulin (Vöcklamarkt), Trejic (Unbekannt).

SV GW MICHELDORF

Zu: Ascic (Edelweiß Linz).

Ab: Gross (Rüstorf), Walch (Treffling).

SV GRIESKIRCHEN

Zu: Trainer Christian Heinle (Rottenbach), Baschinger (Haibach), Bauer (Esternberg), Klinger, Piermayr (beide Bad Schallerbach), König (Rottenbach), Mitterhofer (Eugendorf), Pilisi (Altheim), Stadler (St. Marienkirchen), Svalina (Neukirchen), Winetzhammer (WSC Hertha)

Ab: Trainer Helmut Wartinger (Unbekannt), Ekmekci, Petanjek (beide A. Klagenfurt), Fuchsjäger (WSC Hertha), Edin Hodzic (Unbekannt), B. Hoti, V. Hoti (beide St. Martin/Mkr.), Lindorfer (Wallern), R. Meister (St. Marienkirchen), Neuböck, Pollak, Scharschinger (alle Weißkirchen), Pasecki (Raab), M. Sulimani (SC Marchtrenk).

SV WALLERN

Zu: Avdic (Aka Ried), Dzinic (LASK Juniors OÖ Nachwuchs), Engel (Donau 1b), Lebersorg (WSC Hertha), Leitner (Oedt), Licinar (LASK Juniors OÖ), Lindorfer (Grieskirchen).

Ab: Baltaoglu, Gas, Kolakovic (alle FC Wels), Cosic (Sattledt), D. Peric (Reichersberg), I. Peric (Altheim),

SV BAD ISCHL

Zu: Ambrosch (St. Wolfgang), Durkovic (WSC Hertha), Preyhaupt (Abersee).

Ab: Kelava (Gosau), Marl (Stainach), Mayer (A. Salzburg), Ocovan (Unbekannt), Serdar (St. Wolfgang).

UNION EDELWEIß

Zu: Frühwirth, Naderer, Schützeneder, T. Winkler (alle St. Florian).

Ab: Ascic (Micheldorf), Mayr (Schweinbach), Priglinger- Simader (U. Katsdorf), Singer (Donau Linz), Vulic (FC Wels),

UNION WEIßKIRCHEN

Zu: Hegedüs (Bad Schallerbach), Neuböck, Pollak, Scharschinger (alle Grieskirchen), S. Winkler (Stadl- Paura).

Ab: Bartak (Garsten), Brandstätter (St. Magdalena), Cacic (Sattledt), Lindert (Allhaming), Kragl (FC Wels), Miksits (Doppl- Hart).

WSC Hertha

Zu: Affenzeller (Donau Linz), Dramac (Gmunden), D. Duvnjak (Stadl- Paura), Fuchsjäger (Grieskirchen), Hartl (Bad Schallerbach), P. Mitter (St. Marienkirchen).

Ab: Durkovic (Bad Ischl), Dzelili (Gunskirchen), Froschauer (Bad Leonfelden), Hibic (Kematen/Innbach), Karlovits (V. Marchtrenk), Krumphals (FC Wels), Lebersorg (Wallern), Michl (Stadl- Paura), Prosic (Neumarkt/P.), Todorov (Erden/Bul), Winetzhammer (Grieskirchen).