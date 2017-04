Bei Fallschirmsprung rechten Fuß zertrümmert

T V-

Maria Santner und Martin Ferdiny wollen bei der ORF-Show Dancing Stars weiter kommen. Foto: ORF (Thomas Jantzen und Roman Zach-Kiesling)

Moderator und Sänger Martinfeilt mit Mariafür dieShow am Freitag (ORFeins, 20.15 Uhr) am Jive. Und dabei schmerzt den Salzburger ab und zu sein rechter Fuß. Da heißt es Zähne zusammenbeißen!





Kein böses Omen

"Das ist ein Andenken an einen Unfall beim Fallschirmspringen", verriet Ferdiny. 2012 hatte er sich am Welser Flugplatz das rechte Fußgelenk samt Schien- , Fersen- und Wadenbein zertrümmert. Dass das ausgerechnet in jener Stadt passierte, in der Santner mit Bruder Christoph eine Tanzschule hat, sieht Ferdiny nicht als böses Omen.

Martin Ferdiny beim Fallschirmspringen - 2012 verletzt er sich dabei sehr schwer. Foto: Ferdiny





OP mit 17 Schrauben

Wie der Crash passiert ist? "Ich blieb bei der Landung in einem Erdloch hängen und plötzlich stand mein rechter Fuß in die falsche Richtung", erinnert sich Ferdiny an die schmerzhaften Momente zurück. Im Welser Krankenhaus wurde er damals operiert. "Mir wurden 17 Schrauben verpasst, die erst ein Jahr später entfernt wurden", schildert der 50- Jährige. Bis dato hat ihn diese schwere Verletzung von vor fünf Jahren aber nicht gehandicapt. Doch nun macht sich das stundenlange Training mit der Sipbachzellerin bemerkbar.

