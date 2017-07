Bei Drogendeal Mühlviertler niedergestochen

Die nächste Messerstecherei in Linz! Dieses Mal erwischte es einen 20- jährigen Mühlviertler, der sich bei einem missglückten Drogen- Deal mit einem Tschetschenen (26) und einem Afghanen (23) angelegt hatte. Der junge Rohrbacher lag danach mit Stichverletzungen am Kopf und in der Hüfte am Boden!