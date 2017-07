Autolenker sind mit Rettungsgasse überfordert

"Nicht auszudenken, wenn ein Mensch stirbt, weil wir verspätet zur Unfallstelle kommen, weil die Zufahrt blockiert ist", sagt Bezirksfeuerwehr- Chef Födermayr. Diese Gefahr könne er reinen Gewissens nicht länger auf sich beruhen lassen, das Problem müsse endlich öffentlich thematisiert werden. "Fakt ist: Im dreispurigen Autobahnbereich funktioniert die Rettungsgasse leider nicht", erklärt der 48- Jährige.

Die Asfinag verschließe seiner Ansicht nach bisher die Augen. "Die selbst ernannten Experten wollen offenbar nicht wahrhaben, welche Probleme wir in der Praxis damit haben", meint Födermayr - siehe auch Interview.

Internationale Regeln nötig

Hartwig Hufnagl, Leiter des Verkehrsmanagements der Asfinag rät, den Ball flach zu halten: "Auch wir teilen das Interesse der Blaulichtorganisationen, dass die Verkehrsteilnehmer korrekte Rettungsgassen bilden." Man sei auch ständig bemüht, mittels breit angelegter Info- Kampagnen die Fahrzeuglenker entsprechend zu sensibilisieren. Hufnagl: "Wir verstehen natürlich den Ärger über all jene Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die geltenden Regeln halten. Wir appellieren daher auch an die Exekutive, diese schwarzen Schafe stärker in die Pflicht zu nehmen, sodass sie es kräftig im Geldbörsel spüren."

Johann Thumfart, Vize- Chef der Landesverkehrsabteilung, betont, dass auf internationalen Durchzugsrouten die Rettungsgasse kaum funktioniert. "Es wäre dringend nötig, europaweit endlich einheitliche Regeln zu schaffen. Viele Autolenker sind derzeit einfach überfordert."

Jürgen Pachner, Kronen Zeitung