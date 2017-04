Autobesitzer müssen Schäden selbst bezahlen

Nach den Serien- Brandlegungen in einem Linzer Wohnblock kristallisiert sich heraus, dass nun etwa 80 Autobesitzer zum Handkuss kommen. Nur wer eine Vollkasko- Versicherung abgeschlossen hat, muss für die durch Hitze, Rauch und Ruß entstandenen Schäden an den Pkw in der Tiefgarage nicht selbst aufkommen.