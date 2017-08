Aufregung um Burkinis

Laut "Krone"- Umfrage in Bädern gibt es in Österreich keine gesetzlich festgelegte Regelung, die das Tragen von Burkinis beim Schwimmen verbietet. Es obliegt den Bad- Betreibern, die Regelungen diesbezüglich festzulegen. Marlene Siegl vom Leondinger Stadtmarketing berichtet: "Im Freibad Leonding kommt es unter einzelnen Badegästen fallweise zu Diskussionen, ob das Tragen von Burkinis im Wasser erlaubt sei oder nicht." Bademeister Klemens Gabriel vom Welser Erlebnisbad Welldorado erklärt dazu: "Bei uns ist es schon vorgekommen. Sofern es sich um eine deklarierte Schwimmkleidung handelt, ist es erlaubt."

Der Burkini sei, genauso wie Bikinis und Badehosen, aus Elastan gefertigt und daher bakteriell unbedenklich, ergänzt Marlene Siegl: "So wie bei jeder Badebekleidung ist jedoch auch bei Burkinis das Tragen von Unterwäsche verboten."

Und wie sieht es bei See- Bädern aus? Claudia Bernöcker vom Strandbad Unterach/Attersee: "Hier sind Burkinis erlaubt." Heuer habe sie bislang jedoch noch keine Frau damit im Seebad gesehen, vergangenes Jahr nur selten. In Frankreich hingegen trifft man immer öfter Frauen in Burkinis am Strand. Viele Gemeinden führten deshalb Verbote ein, darunter Nizza und Cannes. Das Oberste Verwaltungsgericht akzeptiert dies jedoch nicht und fordert die Aufhebung.

Marlene Augdoppler, Kronen Zeitung