Auch Sohn auf Todesliste

Die Wahnsinnstat von Mohamed H. (54) aus Linz erschüttert Österreich, sogar Bundeskanzler Christian Kern zeigte sich auf krone.at "tief bestürzt". Der Tunesier, der seit 28 Jahren in Österreich lebt, hatte sich laut Polizei in den vergangenen Jahren immer mehr in eine Opferrolle eingelebt. Er fühlte sich als Muslim und Ausländer von allen benachteiligt, gab der FPÖ daran die Schuld.

Opfer unterstützten den Mörder

Doch er hatte Freunde, die ihn auch finanziell unterstützten, seiner Tochter nach der Matura 100 Euro schenkten: Das Linzer Ehepaar Siegfried (87) und Hildegard Sch. (85). Doch vor zwei Wochen kam es zum Konflikt, weil Mohamed H. unbedingt mit einem Sohn des Paares, einem hochrangigen Landesjuristen (61), sprechen wollte - wir berichteten.

Sohn ist erschüttert

Der Sohn zeigt sich im "Krone"- Gespräch schwer erschüttert über den Doppelmord. "Mich nimmt das extrem mit", sagt er. Er kann sich nicht erklären, warum der Tunesier ausgerechnet seine betagten Eltern zum Ziel seines Hasses auserkoren habe. "Dieser Mann hat in der Wohnung ein Blutbad angerichtet - das war offenbar ein Stellvertreter- Krieg, der hier stattgefunden hat, weil das der einfachste Weg für ihn war. Meine Eltern waren wehrlos."

Er selbst habe Mohamed H. jedoch nie kennengelernt. "Er hatte meine Mutter gefragt, ob ich nicht zu einem Gespräch mit ihm in die elterliche Wohnung kommen könne. Offenbar wollte er mich unbedingt dort sehen. Er dürfte es auch auf mich abgesehen gehabt haben", vermutet der Sohn nachtäglich.



Ch. Gantner und J.Pachner