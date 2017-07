Alkohol aus Bahnhof verbannen!"

Gegen ein Alkoholverbot im Bahnhofsbereich stemmten sich in Salzburg nur die "Grünen", während SPÖ, FPÖ, ÖVP und Neos dieser Regelung zustimmten. Diese könnte bereits im September beschlossen und bis Jahresende umgesetzt werden, heißt es aus Salzburg. Damit folgt die Mozartstadt den Beispielen von Innsbruck und Dornbirn.

Auch in Linz wird wegen steigender Unruhen und Gewalttaten im und um den Linzer Hauptbahnhof - wie berichtet - seit langem ein Alkoholverbot gefordert. Es gab dazu aber bisher im Stadtsenat keine Mehrheit: Während FP und VP dafür stimmen, lehnten eine solche Regelung die regierende SP- Mehrheit sowie die Grünen und eine der drei Neos- Mandatare immer ab, es fehlte jedesmal nur eine Stimme für eine Umsetzung des Alkohol- Verbotes.

Nach dem positiven Beschluss in Salzburg will man nun in Linz einen neuerlichen Vorstoß unternehmen. "Wir wollen den Sommer nutzen, auch bei uns ein Umdenken in der Politik zu bewirken, um ein Alkohol- Verbot für den Bahnhofbereich, aber auch den Hessenplatz, zu erwirken", kündigten FP- Vizebürgermeister Detlev Wimmer und sein Klubobmann Martin Hajart an: "Dann könnte nach der Sommerpause im nächsten Gemeinderat am 21. September wieder abgestimmt werden."

Johann Haginger, Kronen- Zeitung