Alko- Radlerin stürzte beim Telefonieren

"Bei Alkohol- Kontrollen kommt auf neun betrunkene Männer eine Frau", wissen Verkehrspolizisten. Gerade deshalb lösen die "Ausreißer" Kopfschütteln aus.

So war die Slowenin, die in Ried lebt, nur wenige 100 Meter von daheim entfernt, als sie die Zuggarnitur übersah.

Am Nachmittag Rausch angetrunken

Wo sich die 32- jährige am Nachmittag den 1,36- Promille- Rausch angetrunken hatte und mit ihren Kindern im Auto heimfahren wollte, ist unklar.

Betrunkene Radlerin telefonierte

Ins Zentrum ihrer Heimatstadt wollte jene 21- jährige aus Bad Ischl am Mountainbike um 21.30 Uhr am Radweg neben der B 145 fahren und telefonierte, statt die Balance fest zu halten. Am abschüssigen Wegstück stürzte die Radlerin, die 1,98 Promille intus hatte, erlitt schwere Verletzungen.

"Ehrenrettung" für Alkolenker

Die "Ehrenrettung" der Alkolenker übernimmt ein Leondinger (39), der mit 2,46 Promille in seiner Heimatstadt einen Sachschadenunfall verursacht hat.

Markus Schütz, Kronen- Zeitung