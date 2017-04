Alko- Ehepaar baute Verkehrsunfall

Das Seniorenpaar war Donnerstagnacht gegen 22.40 Uhr in seiner Heimatgemeinde mit dem Auto in einer Tempo- 30- Zone unterwegs gewesen. Am Steuer dürfte die 61- jährige Ehefrau gesessen haben. Sie fuhr auf eine 40 Zentimeter hohe Betonmauer auf, wobei das Fahrzeug umkippte und auf der Seite liegen blieb. Das verletzte Ehepaar wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen und dann von der Rettung ins Rieder Spital eingeliefert. Dort bat die Polizei dann die Ehefrau zum Alkotest, der 1,36 Promille ergab. Ein Vortest beim 70- jährigen Gatten zeigte 1,12 Promille an.

Johann Haginger, Kronen- Zeitung