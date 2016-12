Adventkranz fing Feuer: Bewohnerin flüchtete

Die 59- jährige Steyrerin hatte am Abend die Kerzen ihres Adventkranzes angezündet, war dann aber daneben eingeschlafen – um halb zwei Uhr morgens erwachte die Frau, da stand der Kranz schon in Vollbrand. Sie versuchte noch verzweifelt, selbst zu löschen, musste aber aufgeben und flüchtete. Sie hatte sich durch den dichten Qualm eine Rauchgasvergiftung zugezogen.

Brand rasch unter Kontrolle

Die Feuerwehr brachte den Brand dann rasch unter Kontrolle: „Es war schnell gelöscht, schwieriger war, die anderen Bewohner des Mehrparteienhauses von außen zu beruhigen und dazu zu bringen, in ihren Wohnungen zu bleiben“, berichtet Kommandant Thomas Schurz: „Außerdem wollte die Verletzte im Schock immer wieder in die Wohnung zurücklaufen.“ Das Zuhause der 59- Jährigen ist momentan unbewohnbar, die Frau wird aber wieder gesund.

Erst am Tag zuvor hatte ebenfalls eine Kerze einen gefährlichen Brand ausgelöst: Wie berichtet, musste in Altmünster ein 24- Jähriger mit seinen Großeltern (76 und 79) in der Nacht aus dem brennenden Haus fliehen. Die Oma hatte das Friedenslicht auf der Terrasse stehen lassen.

Trockene Adventkränze entsorgen

Experten raten, den meist schon recht trockenen Adventkranz nun zu entsorgen. Sicherheits- Landesrat Elmar Podgorschek weiß: „Ein Kübel voll Wasser oder ein Feuerlöscher neben dem Christbaum hilft beim raschen Brandbekämpfen.“