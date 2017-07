Absteiger Ried teurer als Aufsteiger LASK!

Der LASK serviert seiner zahlenden Kundschaft ab sofort Salzburg, Rapid, Sturm Graz, Austria... Ried dagegen Hartberg, FAC!



Und trotzdem sind die Ticketpreise des Neo- Zweitligisten viel höher als beim Aufsteiger. Nämlich - und vor allem das ist bedenklich - für Jugendliche und den "Otto Normalverbraucher":

Ried- Dauerkarten ohne Ermäßigung kosten zwischen 150 und 270 Euro!

Dauerkarten ohne Ermäßigung kosten zwischen 150 und 270 Euro! BW Linz (145 bis 210 €) ist in der Kategorie Stehplatz zwar nur unwesentlich billiger, dafür viel jugendfreundlicher. So genießen in Linz Kids bis 15 generell freien Eintritt. Ried dagegen legt für Kinder im gleichen Alter Jahreskarten zwischen 50 und 100 € auf. Bei BW Linz gibt es für 15- bis 18- Jährige nur Tageskarten für 5 € - gültig auch für den Sitzplatz. Ried verlangt für eine für 16- bis 21- Jährige nur für den Stehplatz gültige Jugendtageskarte 10 € und für die ermäßigte auf der Sitzplatztribüne 14 bis 16 €.

Beim LASK zahlt man für das Saison- Abo am Stehplatz 150 €, für das am Sitzplatz 215 € und Junior- Fans am Sitzplatz nur 79 €!

Aufsteiger nur im VIP- Bereich teurer!

Was die Paschinger TGW- Arena zum preisgünstigsten Stadion der Bundesligisten macht. Obwohl es mit der Kapazität von nur 6009 Besuchern das kleinste ist. "Wir wollen das aber nicht ausnützen, um am Rücken der Fans die Preise hochzuschrauben", sagt Präsident Siegmund Gruber. Der dafür im VIP- Bereich klar teurer ist: Kostet das Saison- Abo bei Ried und BW Linz 2400 €, so geht’s beim LASK in der Kategorie erst bei 2990 € los. Dazu kommen noch 20 % Mehrwertsteuer.

Georg Leblhuber, Kronen Zeitung