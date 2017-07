7000 Gäste feiern bei der Kurz- Gala in Linz mit

30.000 eingekühlte Getränke, 6000 Paar Würstel, eine 80- köpfige Aufbaumannschaft, eine riesige 70 Quadratmeter große Bühne, vier LED- Wände mit einer Fläche von rund 100 Quadratmetern, ein 40- Tonnen- Kran für eine bewegliche LED- Wand, 1,5 Kilometer verlegte Stromkabel, 15 Gastro- Stationen. Nur einige Zahlen des ÖVP- Bundesparteitages in Linz, bei dem gegen 16 Uhr Sebastian Kurz zum neuen Parteichef gekürt wird.

Sebastian Kurz schüttelte beim gestrigen Besuch Hände der Arbeiter - heute werden es mehr sein. Foto: © Harald Dostal / 2017

Bier, Spritzer und Würstel sind frei

Wobei der Parteitag im Linzer Design Center die Dimensionen vieler Pop- Konzerte übertrifft. Großer Unterschied: Nicht nur der Eintritt ist frei, auch Bier, Spritzer, Würstel und Zuckerwatte sind auf dem Areal vor der Eventlocation für alle Besucher gratis. Die Veranstalter rechnen deshalb mit 7000 Leuten, die beim Auftakt der "Bewegung Sebastian Kurz" dabei sein werden.

Der Außenbereich des Linzer Design Centers ist fast nicht zu erkennen. Foto: © Harald Dostal / 2017

Keine Seitenhiebe trotz Box- Weltmeister

"In Linz beginnt’s", kündigte Kurz bereits gestern in Linz der "Krone" an. Kam doch der 30- Jährige ganz überraschend persönlich zu Generalprobe des Spektakels. Obwohl mit Vitali Klitschko auch ein Ex- Boxweltmeister auf der Bühne stehen wird, sind Seitenhiebe ausgeschlossen. "Wir stehen für einen neuen Stil. Deshalb wird es keine Untergriffe geben. Die anderen Parteien werden gar nicht vorkommen. Wir werden unsere Ideen präsentieren", so Kurz.

Foto: © Harald Dostal / 2017

"Bewusst für Linz entschieden"

Zudem erklärte Sebastian Kurz auch, warum die Wahl für den Parteitag auf Linz fiel: "Wir haben uns dafür ganz bewusst entschieden, weil mich eine Freundschaft mit Landeshauptmann Thomas Stelzer verbindet. Er hat in Oberösterreich bereits eine neue Zeit eingeleitet."

Mario Zeko, Kronen Zeitung