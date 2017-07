30 Winzer beim Fest

Wenn am 18. und 19. August bereits zum 17. Mal das Linzer "Krone"- Fest bei freiem Eintritt für alle Besucher über die Bühne geht, dann ist das Weindorf im Landhauspark auf der Promenade natürlich ein fixer Bestandteil. In geselliger Atmosphäre können sich die Gäste der "Krone" dort zwischen, vor oder nach den Auftritten der 70 Acts mit einem Glas österreichischen Wein stärken.



Flanier- und Flirtmeile

Warten doch gleich 30 rotweißrote Winzer mit ihren Qualitätströpfchen. Gläser gibt es vor Ort für drei Euro - man kann sie zurückgeben oder den Einsatz für das Linzer "Teddyhaus" spenden. Zudem gibt es im Weindorf Schärdinger Käsespezialitäten zu verkosten, und für den urigen Sound auf der langen Flanier- und Flirtmeile sorgt etwa die Hausbergmusi.

Die Hausbergmusi sorgt unter anderem für den passenden Sound im Weindorf. Foto: Markus Wenzel



Freier Eintritt zu 70 Acts

Nach dem Abstecher zum Wein geht’s direkt weiter zu einer der 12 Bühnen. Wo beim größten Openair- Festival Oberösterreichs 70 Acts bei freiem Eintritt für Stimmung sorgen. Darunter: Panda- Rapper Cro, Austropopstar Rainhard Fendrich, Ex- Kelly Familiy- Kopf Michael Patrick Kelly, die Indiepopband Lions Head, YouTube- Größe KSFreak, die Top- DJs Rene Rodrigezz und Wild Culture, die Kabarettisten Gerold Rudle und Christof Spörk sowie die Schlager- und Volksmusikgranden Paldauer, Edlseer, Bernhard Brink, Melissa Naschenweng, Petra Frey, Dorfstürmer, die Echt Urigen oder das Schneiderwirt Trio.



Sympathischer Typ mit Ohrwurm

Deutscher Pop von einem sympathischen jungen Kerl - das genießen Linzer "Krone"- Fest-Besucher mit Sänger Vona. Der nach seinem Abitur zusammen mit Freunden in einem alten VW Bus für drei Monate als Straßenmusiker quer durch Europa zog. Am Ende der Reise stand für den Tübinger fest, dass die Musik genau das ist, was er von nun an machen will. Mit Hits wie "So lange wie wir jung sind" oder "Alles was ich hab" bringt er echte Ohrwürmer mit nach Oberösterreich. Und mit "Gib mir dein Lächeln" verzaubert er alle Mädels garantiert!

Sänger Vona gibt es beim Linzer "Krone"-Fest auf der Hauptbühne. Foto: TOM ZIORA



