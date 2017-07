200 Feuerwehrleute retteten 60 Rinder aus Flammen

Es war ein regelrechtes Flammeninferno, das 200 Feuerwehrleute Sonntagfrüh in Lohnsburg am Kobernaußerwald stundenlang gefordert hat. Der Wirtschaftstrakt eines Vierseithofes war in Brand aufgegangen. 60 Rinder wurden aus dem Stall gerettet, vier Tiere dürften in den Flammen aber umgekommen sein.